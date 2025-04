Camion con sostanze pericolose fuori strada a Cesena in A14: traffico rallentato, nessun ferito

Alle ore 7:50 una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in A14 km 102 per un incidente stradale tra un fuoristrada ed un camion che trasportava sostanze infiammabili.

La squadra del 115 ha operato per soccorrere il conducente del fuoristrada rimasto bloccato nell’abitacolo insieme al personale sanitario per poi mettere in sicurezza lo scenario da possibilità di incendio.

Sul posto Romagna Soccorso e Polizia Stradale. Non ci sono stati feriti ma il traffico nel tratto di autostrada che taglia l’abitato di Gattolino è da allora rallentatissimo per il recupero dei mezzi incidentati.