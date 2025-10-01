Caduto dalla barella in pronto soccorso: autopsia sulla salma del 95enne morto

Alle 14 di ieri l’anatomopatologa Donatella Fedeli ha imboccato le porte della Procura della Repubblica di Forlì, per ricevere dal pubblico ministero Antonio Vincenzo Bartolozzi l’incarico peritale da espletare. Poi si è recata in obitorio al Bufalini dove ha iniziato le operazioni autoptiche sulla salma di E.P., il 95enne cesenate morto in ospedale dopo tre giorni in un letto della Rianimazione: ricovero nel reparto di massima emergenza del nosocomio scattato dopo che l’anziano era caduto da una barella del Pronto soccorso, dove stava attendendo gli esiti di alcuni esami svolti.

La vicenda è quella descritta nell’edizione di ieri del Corriere Romagna. L’anziano era caduto in casa ed era stato portato, attorno alle 9.30 di giovedì scorso, in Pronto soccorso all’ospedale Bufalini, per controllare le ferite e le lesioni riportate. Vista l’età, gli specialisti della Traumatologia lo avevano preso in carico e stavano eseguendo su di lui tutta una serie di esami radiografici e di visite. Oltre ad attendere gli esiti degli esami, l’uomo veniva tenuto contemporaneamente sotto osservazione clinica per monitorare che non avesse riportato danni a livello cranico.

Nelle prime ore del pomeriggio la situazione è precipitata. Il 95enne è infatti caduto pesantemente a terra dalla barella. Sono scattati i soccorsi e l’uomo è stato ricoverato in Rianimazione. Reparto nel quale le sue condizioni non sono mai migliorate fino alla morte avvenuta nelle prime ore di domenica.

Alla patologa Donatella Fedeli ora la Procura chiede, con l’autopsia, di verificare le cause del decesso; capire se la caduta in casa avesse avuto conseguenze e quali, se la caduta dalla barella del Pronto soccorso abbia accentuato la gravità delle lesioni, ne abbia create di nuove e quante o se a causare quella caduta sia stato un malore che possa aver colto il 95enne.

Di fatto l’incidente avvenuto in Pronto soccorso è stato segnalato alla Procura dallo stessa direzione ospedaliera innescando, dopo la morte, tutta una serie di verifiche documentali sotto forma di sequestro della cartella clinica, sia nella parte di Pronto soccorso che in quella al successivo ricovero in Rianimazione. Soltanto quando la Procura riceverà gli esiti il pm deciderà se iscrivere o meno qualcuno nel registro degli indagati per la caduta dalla barella in ospedale. Un fascicolo ad ora doverosamente aperto, ma contro ignoti.