Bus pieni, studenti restano ancora a piedi: protesta a Start

Continuano i disagi per gli studenti che devono raggiungere scuola (e tornare da scuola) dalle zone del quartiere “Al Mare”. Anche ieri mattina, dopo quanto segnalato due giorni fa, una quindicina di studenti tra le 7.15 e le 7.35 circa, ha visto sfilarsi davanti tre bus pieni di studenti. Senza che l’autista potesse fermarsi per loro perché la corsa era troppo piena. Così, malgrado l’abbonamento in mano, l’unica maniera per arrivare a scuola per questi studenti sia delle medie che delle superiori, è stata intercettare qualche genitore o parente che si prestasse a sostituirsi al servizio autobus. Nella tarda mattinata ieri c’è stato anche chi ha formalmente protestato con Start. Segnalando sul sito istituzionale i... «Perduranti disservizi negli orari scolastici sia all’andata che al ritorno, per quanto riguarda gli studenti della frazione di Ponte Pietra. All’andata gli autobus non si fermano, perché troppo pieni oppure si fermano, ma talmente pieni da non permettere l’accesso a tutti gli utenti. Al ritorno, con il 2024, abbiamo avuto la “novità” che gli autobus con capolinea il comune di Cesenatico, non effettuano fermate prima di Villalta, anche se passano per Ponte Pietra o altre frazioni tipo Macerone. A questo punto, la soluzione sarebbe molto semplice: valutare per l’utenza scolastica delle località di Ponte Pietra, Macerone ecc... corse ad hoc».