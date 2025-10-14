Borseggiatore arrestato durante la mega festa in centro a Cesena

Nel pienone della festa di un locale, si muoveva borseggiando i clienti. Quando è stato visto, ha prima aggredito un ufficiale della Polizia locale che lo aveva intercettato e bloccato. Poi ha opposto resistenza al personale di sicurezza in servizio alla festa e infine ha anche aggredito i carabinieri arrivati a soccorso.

È stato arrestato in viale Mazzoni domenica durante la mega festa del Bar Fritz, M.O.B, 26 anni algerino ufficialmente senza fissa dimora ma da tempo “gravitante” nel Cesenate. Da aprile fino a due giorni fa ha accumulato una raffica di denunce (che devono ancora tutte passare al vaglio della magistratura) per furti e ricettazioni tra Cesena e Cesenatico.

Nel pienone di viale Mazzoni tra la gente che si stava divertendo, domenica è stato visto rovistare in una borsa da dove era scomparso il portafoglio di una giovane. La vittima ha chiesto aiuto a un ufficiale della Polizia locale fuori servizio che ha bloccato il 26enne per controllarlo; subendo dallo stesso un pugno e un tentativo di fuga.

L’algerino non è andato lontano anche perché oltre all’ufficiale è intervenuta subito anche la sicurezza dell’evento. All’arrivo dei carabinieri lo hanno trovato con la refurtiva sottratta a tutte persone che partecipavano alla festa in uno zaino. Alcune delle vittime non si erano neppure ancora accorte di essere state derubate di smartphone e portafoglio. Il 26enne ha anche aggredito i carabinieri e a quel punto è stato arrestato. Dopo una notte in cella di sicurezza ieri nell’aula del giudice Ramona Bizzari (pm Marina Tambini) il suo arresto è stato convalidato. Il suo difensore (Nicola Grassi) ha chiesto termini a difesa e fino al processo per direttissima avrà da espletare l’obbligo di firma tre volte alla settimana in caserma.