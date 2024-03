Borghi, duello per diventare sindaco: Placca sfida Zabberoni

Sarà Dario Placca il candidato a sindaco di Borghi sostenuto dal dentrosinistra. Segretario del Pd locale da due anni, dovrà misurarsi con il sindaco uscente Silverio Zabberoni, che guida una colazione appoggiata dal centrodestra.

Placca è nato nel 1969 a Piazza Armerina, in provincia di Enna, è perito chimico industriale, dal 1998 collabora con una società informatica di livello nazionale e ha svolto il ruolo di area manager per diverse regioni. Si è trasferito in Romagna nel 2008 e dal 2018 abita a Borghi.

Spiega di essersi candidato «per mettermi a disposizione della nostra comunità, offrendo un’opportunità nuova, attraverso idee e progetti che possano coinvolgere tutti. Ho sempre creduto nel potere della collaborazione e dell’inclusione. Ecco perché ho voluto costituire un gruppo di persone, competenti, motivate e attente. Se eletto sindaco, sarò pronto a lavorare insieme per il bene di Borghi. La nostra proposta è semplice ma potente: vogliamo coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione del nostro Comune. Sarà un processo decisionale partecipato e democratico, che ha l’ambizione di coinvolgere la comunità come in una grande famiglia. Insieme determineremo il futuro di Borghi. Intendo allargare il gruppo, in buona parte già presente e operativo, affinché possa comprendere rappresentanti dei diversi settori della nostra comunità. Questa squadra si farà carico di collaborare con la giunta e con il resto dell’amministrazione nella definizione delle politiche e delle azioni da intraprendere, assicurando il dovuto coinvolgimento dei borghigiani. Inoltre, promuoveremo la creazione di assessorati specifici, guidati da persone competenti, oltre che appassionate della nostra comunità. Questo garantirà che ogni area cruciale, come ambiente, cultura, servizi pubblici e altro ancora, riceva l’attenzione, la dedizione e le competenze necessarie. Sono convinto che insieme possiamo raggiungere risultati straordinari. Vogliamo un Comune in cui ogni voce sia ascoltata, rispettata e possa incidere sulle possibili soluzioni ai problemi, dove ognuno si senta parte integrante della comunità. Siamo pronti a costruire insieme un futuro luminoso per la nostra comunità. Insieme - conclude l’aspirante sindaco - possiamo fare la differenza».

Si possono avere ulteriori informazioni e condividere le idee tramite whatsapp al numero 331-5955500 oppure inviando un messaggio alla seguente mail: laboratorio.left.borghi@gmail.com.