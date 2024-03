Blitz dei ladri in altre due frazioni di Cesena

Nuovi blitz dei ladri d’appartamento. Due notti fa una banda che si muove penetrando in case in quel momento senza i proprietari all’interno si è mossa dalla periferia del quartiere Olresavio (in particolare zona Diegaro) spostandosi fino al quartiere Dismano, in paricolar modo la zona di Pievesestina.

Dinamiche simili a quelle viste in altri frangenti in tempi recenti ed in altre parti della periferia cesenate. In garage cantine ed attrezzaie i soliti ignoti vanno a caccia di bici costose o attrezzature per la cura del verde. Mentre all’interno delle abitazioni provano a rintracciare rovistando per casa materiale facile da ricettare: come oro e contanti.

Numerose le segnalazioni di furto avvenuto fatte alle forze dell’ordine sia nel corso di due sere fa che nella mattinata di ieri. Importante in questi casi è sporgere denuncia: dettagliando se possibile anche fotograficamente il materiale rubato per agevolare indagini e recuperare il maltolto in caso venga rintracciato dagli investigatori.