Biglietti per “Cesena in Bolla”: ecco come acquistarli, i posti sono limitati

Conto alla rovescia a Cesena Fiera per l’apertura di ‘Cesena in Bolla # Non solo bollicine’, la manifestazione legata agli spumanti nazionali e internazionali che aprirà i cancelli per la nona edizione, lunedì 12 e martedì 13 febbraio prossimi.

Sotto i riflettori i migliori Spumanti Metodo Classico italiani con particolare attenzione ai territori di Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò Pavese, Altalanga. Insomma in vetrina e in degustazione a Cesena ci sarà il meglio della spumantizzazione del Belpaese, sempre più riconosciuta dalla critica internazionale e dai consumatori. A questi faranno eco una folta schiera di bollicine d’Oltralpe con Champagne e Cremant dalla Francia e Cava dalla Spagna. Senza dimenticare i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di altre bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia, insieme a grandi rossi e bianchi che completano la produzione delle aziende presenti in Fiera. Oltre 1000 le etichette in degustazione raccontate dalla viva voce dei produttori, per 160 cantine presenti nei padiglioni cesenati. “Un limite numerico che ci siamo imposti – spiega Ivan Tesei, di Taste Production, azienda cesenate organizzatrice dell’evento – e che ci ha costretto a lasciare indietro molti altri candidati, a riprova della validità del format studiato per questa manifestazione”.

Dedicata infatti al B2B con gli operatori di settore che entrano gratuitamente in Fiera previa iscrizione obbligatoria al sito (dove ad oggi si sono già accreditati oltre 2.000 operatori Ho.re.ca), la manifestazione apre le sue porte anche winelovers e sommelier che potranno entrare a Cesena in Bolla, con ingressi contingentati e a pagamento (200 biglietti a disposizione a 35 euro nei due giorni di fiera, acquistabili soltanto on line sul sito cesenainbolla.com).

E per completare l’abbinamento al vino, come da tradizione a Cesena In Bolla, assaggi food di qualità con le Officine Gastronomiche Spadoni, il cioccolato d’Autore di Gardini, il salumificio Antica Foma di Modena e, dal cuore della Toscana, Siena Tartufi, con una ricca selezione di salumi formaggi e naturalmente i pregiati tartufi.