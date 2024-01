Bidello aggredito a colpi di spranga sulle rive del Rubicone: assolto dalle accuse un 40enne di Savignano

Un bidello preso a botte. Colpito alla testa con una “sbarra di ferro” e finito agonizzante nelle acque del Rubicone. Un savignanese 40enne è stato processato per quella aggressione. Ed è stato assolto, due giorni, fa, in tribunale a Forlì nell’aula del giudice Sonia Serafini.

I fatti ebbero un grande eco a Savignano sul Rubicone ed avvennero il 19 aprile del 2021. Protagonista principale P.A.: allora 34enne bidello alle scuole medie, che nelle ore libere dal lavoro spesso frequentava gli studenti della scuola in cui lavorava. Si trovavano nel cosiddetto parco della golena del Rubicone: un’area verde che si trova nella parte sottostante la zona della pizzeria “Il Grottino”. Qualcuno, in quel tardo pomeriggio di domenica, avvicinò il bidello 34enne e il gruppo di adolescenti che era con lui. Una persona incappucciata lo aggredì, senza proferire parola, colpendolo alla testa con un’asta di ferro. L’uomo fuggì entrando nelle acque del fiume e finì poi per accasciarsi a causa del trauma cranico patito. Fu soccorso in ambulanza e trascorse anche alcuni giorni in prognosi riservata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per le lesioni patite. Scattarono le indagini che portarono la Polizia locale a cercare prima i “motivi” di quell’aggressione. Le voci che si rincorrevano erano le più disparate: che il bidello avesse subito la vendetta di un parente di un ragazzino che era stato molestato, ma anche che il bidello consumasse stupefacenti con gli studenti adolescenti. Nulla che sia mai stato dimostrato concretamente. Seguendo varie piste gli agenti arrivarono ad identificare un 40enne savignanese, S.C., al quale venne sequestrata una sbarra di ferro che si riteneva avesse usato per l’aggressione. E una felpa che poteva essere quella indossata nel “raid vendicativo”. In aula l’uomo (difeso dall’avvocato Raffaele P acifico, pm Elisa Faenza) non è stato in alcun modo riconosciuto dai testimoni dell’aggressione, compresi gli adolescenti presenti ai fatti. Era a finito a processo in opposizione ad un decreto penale di condanna a 3.300 euro ed è stato assolto con la formula più ampia. Ad oggi dunque rimane ignoto l’autore dell’aggressione così come restano misteriosi i motivi per i quali il bidello sia stato aggredito.