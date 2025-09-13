Bastonate e botte alla nonna: l’arrestato oggi va davanti al giudice

È ancora in cella il 22enne arrestato per un “codice rosso” da una Volante del commissariato di Polizia di via Don Minzoni, intervenuta mentre stava pestando a sangue sua nonna, ultra 70enne.

È prevista oggi proprio al carcere della Rocca e in video collegamento col tribunale l’udienza di convalida dell’arresto del giovane che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. All’esito dell’udienza il gip dovrà decretare se liberarlo o meno in attesa del futuro processo. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì quando al 112 era arrivata la chiamata da una frazione del Quartiere Ravennate da parte di un vicino di casa che sentiva grida d’aiuto di una donna provenire da un’abitazione poco distante. All’arrivo gli agenti hanno visto l’anziana che scappava in cortile, tumefatta e sanguinante, con il nipote che la inseguiva armato di bastone e che alla vista della Polizia si era poi barricato in casa. Dopo i soccorsi del 118 alla donna (30 i giorni di prognosi refertati al Bufalini) e il fermo del 22enne, gli investigatori hanno appreso che nel tempo il giovane avrebbe picchiato anche tutti gli altri parenti con cui convive, senza che questi lo avessero mai denunciato. Anche da questo fattore è dipesa l’urgenza di rinchiuderlo nel carcere forlivese dove è finito per disposizione della magistratura.