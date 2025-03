“Basta auto e ingorghi davanti alla scuola”: a Cesena il progetto continua a Villarco

Un nuovo percorso protetto a piedi per gli studenti a Cesena. Si moltiplicano le iniziative per garantire la sicurezza degli studenti durante il tragitto casa-scuola e negli spostamenti nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici. Dopo aver testato e confermato l’efficacia delle ‘strade scolastiche’ in via Zoli, vicino alla scuola primaria “Rita Levi Montalcini” , e in via Todi e in un tratto di via Spoleto, di fronte alla scuola primaria “G. Pascoli” di San Vittore, l’Amministrazione comunale avvia oggi una terza area protetta in corrispondenza dell’ingresso principale del polo scolastico di Villarco , nel quartiere Oltresavio.

Questa misura è stata adottata a seguito delle numerose segnalazioni presentate dal quartiere riguardo alla significativa presenza di veicoli durante gli orari di entrata e uscita da scuola. In risposta, gli uffici Scuola, Ambiente e Mobilità del Comune di Cesena hanno deciso di avviare una sperimentazione per creare uno spazio scolastico protetto anche per la scuola di Villarco. La soluzione prevede la chiusura al traffico del parcheggio antistante l’ingresso scolastico negli orari di ingresso e uscita degli studenti (dalle 7.50 alle 8.20 e dalle 12.50 alle 13.20, durante tutte le giornate di apertura dei servizi scolastici). Inoltre, sarà vietato il movimento delle automobili già parcheggiate durante la fascia oraria di chiusura e verrà spostata la fermata del trasporto pubblico scolastico in via Certaldo.

“Come già accaduto in altri quartieri della città – commentano gli assessori alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – l’obiettivo principale di questa iniziativa, resa possibile dal contributo importante dei volontari che gestiscono traffico veicolare e accessi, è garantire un ambiente sicuro per le bambine e i bambini che frequentano questo polo scolastico. Limitando l’accesso ai veicoli, eccetto quelli con pass disabili e i mezzi di soccorso, stiamo creando uno spazio libero, di gioco e fruibile per tutti: studenti, insegnanti, genitori e operatori scolastici. Inoltre, questa fase di sperimentazione è fondamentale per coinvolgere appieno le famiglie nella riflessione sul concetto di spazio pubblico, da vivere collettivamente. Il progetto nasce infatti – proseguono gli Assessori – da un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento del Quartiere Oltresavio, presieduto da Gianfranco Rossi, dai dirigenti scolastici Simonetta Ferrari e Donato Tinelli, degli insegnanti, delle famiglie e dei residenti, ai quali sono state presentate le necessità e le soluzioni proposte. Si colloca inoltre nell’ambito delle tante attività legate alla mobilità sicura e amica dell’ambiente già in corso nelle scuole cittadine: il riferimento è alle linee piedibus, aumentate nel corso degli anni e potenziate in questa occasione nel quartiere dall’Associazione ‘Dante Alighieri’, ma anche alle lezioni di sicurezza stradale impartite da insegnanti o anche dagli agenti della Polizia Locale”. Per il Presidente di Quartiere, Gianfranco Rossi, è questa una giornata storica che mette al centro la tutela dei più piccoli e la qualità dell’aria.

Questa iniziativa si inserisce tra le azioni promosse dal Comune in tema di sicurezza. Essa rappresenta un’opportunità per sviluppare sane abitudini e garantire una maggiore protezione degli studenti dai gas di scarico delle automobili, ai quali i bambini sono particolarmente vulnerabili, dato il loro contatto ravvicinato con i veicoli in movimento.