Bagno. Strada chiusa per il Ponte della Roccaccia

BAGNO DI ROMAGNA. Domani, martedì 16 gennaio 2024, la SP 138 verrà chiusa temporaneamente dalle ore 6.00 alle ore 14.00 in entrambi i sensi di marcia nel tratto in cui si affaccia il “Ponte della

Roccaccia”. «La chiusura», spiega in una nota il sindaco Marco Baccini, «è necessaria per le operazioni di varo del nuovo ponte, che domattina sarà posizionato sui pilastri realizzati negli argini del fiume Savio. Siamo infatti alla fase finale del cantiere di costruzione del nuovo ponte pedonale denominato “Ponte della Roccaccia” a Bagno, avviato a seguito dell’accordo con la cittadinanza, dopo che il precedente ponte fu dichiarato inagibile nel 2017 per carenze strutturali connesse a vetustà. Il cantiere è gestito dalla ditta locale C.L.A.S., che ha sta procedendo con le operazioni finali per consentirne la riapertura. L’intervento richiede una spesa di € 130.000, finanziati per € 98.000 con un contributo della Regione Emilia-Romagna ed € 32.000 con uno stanziamento del bilancio comunale». La costruzione del nuovo ponte va a completare il progetto di riqualificazione avviato a Bagno di Romagna, per il quale sono stati nel frattempo realizzati i nuovi Giardini di Via Lungo Savio, i nuovi campi da gioco e l’area del Chiardovo.