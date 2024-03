Bagno di Romagna. Due cacciatori cadono con l’auto in un dirupo, uno trasportato al Bufalini

BAGNO DI ROMAGNA. Due cacciatori, a bordo di un fuoristrada sono caduti in dirupo con il loro fuoristrada. Uno dei due un 67enne, è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato con l’elisoccorso al Trauma center dell’Ospedale Bufalini di Cesena. L’altro non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto attornoa alle 9 di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitella, i tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, EliRavenna con a bordo il personale tecnico e sanitario, l’ambulanza di Santa Sofia, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri.

L’auto, dopo essere uscita di strada, è precipitata ribaldantosi per una cinquantina di metri, finendo in una radura nei pressi nel podere Valbona di Sotto, in località Monteguidi.