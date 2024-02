BAGNO DI ROMAGNA. «Fiuto, visione, lavoro e ascolto: gli ingredienti della grande squadra». E’ stato il tema dell’incontro promosso dagli organizzatori della rassegna Truffle Week, Confcommercio e il consorzio Natura & Natura, tenutosi al palazzo del Capitano di Bagno di Romagna lunedì 26 febbraio nel corso del quale è stato consegnato all’ex allenatore del Milan e della nazionale italiana di calcio Arrigo Sacchi, romagnolo doc di Fusignano, il premio Lagotto d’oro. L’opera è stata realizzata dall’artista Francesca Faraoni di Monteleone. Mister Sacchi ha messo in luce che il calcio è musica ed è un gioco di squadra in cui l’individualità si deve mettere al servizio del collettivo: questo è il segreto dei grandi successi.

L’appassionato intervento di mister Sacchi ha strappato applausi a scena aperta. A premiare Sacchi sono stati i presidenti di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e del consorzio Natura & Natura Giuseppe Crociani. «L’incontro avrebbe dovuto tenersi a dicembre nel contesto della nostra rassegna dedicata alla promozione culturale del tartufo risorsa della Valle del Savio che alla seconda edizione ha ottenuto favorevoli riscontri - mettono in luce il presidente del consorzio Natura & Natura Giuseppe Crociani e il presidente Confcommercio Augusto Patrignani – ma è slittata e si è svolta felicemente di fronte a un folto pubblico interessato che ha ascoltato con vivo interesse la narrazione di mister Sacchi sui suoi successi e, prima ancora, sulla sua filosofia di vita e di lavoro, quella per la quale abbiamo ritenuto doveroso assegnargli il premio. Il fiuto è correlato al tartufo e alla nostra manifestazione ed è quella propensione naturale, ma che può essere anche coltivata, a cogliere il terreno propizio per costruire i percorsi di successo, che si accompagna ad altri requisiti fondamentali in tutti gli ambiti di lavoro: la visione, che va al di là della contingenza e si allunga in prospettiva nel tempo, il lavoro tenace che

paga sempre e l’ascolto nei confronti degli interlocutori, del prossimo e della comunità. Sono gli ingredienti fondamentali anche per promuovere un territorio come stiamo cercando di fare nella Vallata del Savio con iniziative innovative come Truffle Week attraverso il coinvolgimento di tante forze e risorse che allungano la stagione e aumentano la attrattività di Bagno di Romagna, della Valsavio e di tutto il territorio. Tutti noi, mentre agiamo con lungimiranza e generosità a favore del territorio, siamo realisti visionari come lo è stato Sacchi da allenatore del Milan e della Nazionale, lasciando un’eredità di valori che va oltre i pur straordinari successi, fungendo da modello anche in altri ambiti come quello della promozione del territorio. Il realista visionario è il titolo del libro in cui Sacchi si racconta e che ci è sembrato il succo di tutto il suo splendido operato professionale e umano».