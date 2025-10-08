Baby condanna per bancarotta dopo le accuse di caporalato nella zona di Cesena

I documenti non erano stati dolosamente occultati o distrutti, ma erano stati sequestrati dalla Finanza. A giudizio a Verona c’erano ieri mattina i vertici della “Power Service”, azienda con base operativa sulle colline tra Borello e la parte bassa della Vallata del Savio in passato giudicata (con condanne tra i 3 e i 10 anni di reclusione) per caporalato nelle campagne della Romagna. A Verona, città della sede legale dell’azienda, erano accusati di bancarotta fraudolenta.

R.R. è stato assolto mentre H.B. (nel procedimento romagnolo condannato a 2 anni e 6 mesi) ha ricevuto una pena di soli 6 mesi fronte di un’accusa iniziale che contempla pene oscillanti tra i 3 ed i 10 anni. Per i due, difesi dagli avvocati Alessandro Sintucci e Alessandro Favazza, è infatti emerso in aula che la documentazione dell’azienda non era stata fatta sparire ma era stata sequestrata dalla Gdf durante controlli fatti in passato. La pena di 6 mesi dunque è dovuta esclusivamente alla mancanza nei registri del libro degli inventari nella documentazione poi recuperata.