Avviata l’ultima fase dei lavori per l’asilo nido a San Vittore di Cesena

La conclusione dei lavori è fissata per fine aprile, intanto il cantiere procede spedito così come previsto dal cronoprogramma condiviso dalla ditta esecutrice e dall’Amministrazione comunale. Sorge a San Vittore, di fianco alla nuova scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ il nido che da settembre sarà frequentato da ben 25 bambine e bambini distribuiti in due sezioni. Nello specifico, a partire da questa settimana si procederà con l’intervento di predisposizione della cabina elettrica che sarà destinata al nuovo edificio scolastico, oltre che all’intera zona di riferimento. A questo proposito, da venerdì la viabilità in via Spoleto, dal civico 233 al civico 257, sarà temporaneamente modificata da un divieto di transito veicolare all’intersezione con via Norcia e con via Todi. All’incrocio con via Orvieto poi sarà collocato un segnale di strada chiusa e un divieto di sosta con rimozione interesserà il tratto tra via Spoleto e i civici 233-257.

I lavori del nuovo nido di San Vittore sono stati aggiudicati a giugno 2023 al costituendo RTI fra Società fra Operai muratori del Comune di Cesena Spa e alla ditta E.R. Lux Srl di Forlì per un importo complessivo di 1.654.427,67 euro. Si tratta delle risorse assegnate al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 4 del Pnrr dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

L’area su cui è stato edificato il nuovo nido comprende il complesso scolastico San Vittore, costituito dalla scuola dell’infanzia e dalla nuova scuola elementare inaugurata a gennaio 2024. L’edificio sarà comprensivo di locali ad uso comune per infanzia e nido quali: cucina, dispensa, ufficio, servizi igienici personale, centrale termica, aule per attività libere educative, musica, atelier/artistica, gioco, locali riposo con annessi servizi igienici, zone spogliatoio, sala polifunzionale/ingresso dotato di adeguato filtro, servizi igienici e spogliatoi per il personale, locale ad uso ufficio, zona pranzo con piccola cucinetta scaldavivande, ripostiglio dotato di zona lavanderia e deposito per materiale di pulizia. Previste inoltre ampie aree esterne dedicate alla didattica e al gioco, con presenza di attrezzature ludiche adatte alle diverse fasce di età.