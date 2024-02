Atti discriminatori contro i disabili: al via lo sportello di Cesena e incontri formativi in arrivo

Sabato 3 febbraio prende avvio in città l’esperienza dello Sportello Antidiscriminazione.

I cesenati potranno entrare in contatto con questa nuova realtà territoriale recandosi - previa comunicazione telefonica - nei locali della cooperativa Cils di piazza Sanguinetti 42 il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, e il sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 12, con l’intento di segnalare alla dottoressa Silvia Zingariello situazioni di discriminazione.

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail a sportelloantidiscriminazione@anffascesena.it oppure contattare il numero di telefono 327/6048810.

Quando un atto si può definire discriminatorio?

Con questo importante percorso si intende fornire a tutta la cittadinanza un’occasione di conoscenza del concetto di discriminazione delle persone con disabilità, offrendo l’opportunità di approfondire per ogni tipologia di disabilità (uditiva, visiva, intellettiva e/o relazionale, motoria, acquisita e/o neurodegenerativa) quali sono le difficoltà quotidiane e come poterle superare, anche attraverso la partecipazione ad un corso di formazione in partenza a fine febbraio, finalizzato a riconoscere e contrastare le discriminazione delle persone con disabilità.

Questo è anche lo scopo dei due corsi in partenza il 9 febbraio prossimo e rivolti, il primo, a volontari, familiari, leader associativi ed operatori ed educatori, socio-sanitari, personale scolastico, e il secondo, a persone con disabilità, che si terranno online con un’ultima lezione in presenza presso la Sala polivalente Anffas (Fattoria dell’ospitalità, via Maccanone 335).

Per iscriversi ai due corsi occorre scrivere a sportelloantidiscriminazione@anffascesena.it entro e non oltre il 6 febbraio.

Per tutte le informazioni e reperire i moduli di iscrizione: https://www.anffascesena.it/.