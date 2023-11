Aree verdi e parchi danneggiati dall’alluvione, approvati dalla Giunta gli interventi di ripristino per 200 mila euro

Grazie alla donazione destinata al conto corrente comunale dai lettori del Corriere della Sera e dai telespettatori del TG LA7 l’Amministrazione comunale di Cesena potrà dare avvio all’iter che condurrà all’avvio dei lavori di ripristino delle aree verdi e dei parchi cittadini danneggiati dall’alluvione che ha colpito la città nel mese di maggio. L’obiettivo è quello di rendere questi spazi pienamente sicuri e fruibili dai cittadini, dai bambini nel caso dei giardini scolastici, e da tutte le associazioni che organizzano e propongono attività all’aperto.

A questo proposito, nella mattinata di oggi la Giunta ha approvato l’elenco degli interventi di ripristino che riguarderanno il parco Ippodromo (con riferimento al boschetto gestito insieme al WWF, all’area cani e alla zona a est del Rio fronte Ferrovia), l’area verde della scuola materna dell’Ippodromo, l’area verde di via Quattro novembre (in prossimità del Caps), l’area verde di via Fiera di Borello, la pista ciclopedonale che costeggia il torrente Pisciatello e gli orti comunali di via Sant’Anna. “L’alluvione – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ha reso impraticabili porzioni intere di parchi e aree verdi, danneggiando i giochi e le diverse attrezzature poste come arredo. Per restituire ai cittadini queste aree e con lo scopo di mettere in sicurezza tutti i luoghi colpiti dagli eventi di maggio, diamo avvio a una fitta programmazione di interventi manutentivi resi possibili anche grazie alle donazioni effettuate da imprese e privati. In questo caso specifico, per esplicita richiesta del Corriere della Sera e del TG LA7, che hanno destinato 300 mila euro al conto corrente comunale, siamo in grado di intervenire a favore di alcuni parchi con un progetto pari a 200 mila euro e nell’area verde di Borello, con lavori del valore di 100 mila euro, dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo”.

Tra i lavori in programma spicca l’intervento di rifacimento degli orti di Sant’Anna completamente sommersi dalle acque del fiume Savio fino alla quota del tetto delle casette in legno. Oggi, dopo il naturale deflusso delle acque, l’area si presenta ricoperta da uno strato di argilla e limo su tutta la superficie nella parte bassa del podere e in particolare nella zona pianeggiante dove circa una decina di anni fa l’Amministrazione comunale ha realizzato gli orti comunali da assegnare gratuitamente ai cittadini richiedenti. Dopo l’estate è stato possibile constatare i primi danni dovuti alla esondazione, in particolare la completa impraticabilità dell’area ricoperta dal sedimento, l’inaccessibilità delle due casette per attrezzi e del bagno, con le porte bloccate e incurvate e tutto il materiale all’interno accatastato alla rinfusa per terra. L’intervento in progetto si prefigge di ripristinare la funzionalità dell’area con l’asportazione del terreno argilloso limoso depositato a terra, sia sulla superficie interna all’area ortiva, sia su quella esterna, compresa la strada di accesso e il fosso di scolo a bordo strada, su una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati con opere di ripristino della funzionalità delle due attrezzaie, sui camminamenti interni e sugli impianti esistenti, idrico e fognario al servizio della stessa area ortiva per un totale di 40 mila euro.

Collegandosi al sito del Comune di Cesena (https://www.comune.cesena.fc.it/donazioni-trasparenti) è possibile conoscere l’ammontare complessivo delle donazioni pervenute sul conto corrente comunale dal 17 maggio: 3.333 versamenti per un totale di 1.615.385,18 euro.