Cesena, c’è una nuova proroga per i dehors ma Cesena vuole passare all’abaco da marzo

Ennesima proroga per i dehors ma a Cesena si prepara il passaggio alle nuove regole puntando a far entrare in vigore il nuovo abaco a marzo.

Lo scorso 19 dicembre il parlamento ha approvato l’ennesima proroga per i dehors. Le deroghe alle regole riguardanti l’occupazione del suolo pubblico con i dehors erano state introdotte dopo i primi lockdown per aiutare bar e ristoranti a riattivarsi in un contesto che li vedeva fortemente penalizzati tra chiusure a singhiozzo e regole anticontagio. Ma quella che doveva essere una eccezione temporanea dura da allora e nei giorni scorsi è stata una proroga che allunga questo regime emergenziale fino al 31 dicembre 2024. Soddisfatto della notizia il vicepresidente di Fiepet Confesercenti Emilia-Romagna Massimo Zucchini: «Questa norma, di cui rivendichiamo la paternità - spiega Zucchini - consente alle amministrazioni di prorogare per tutto il 2024 la possibilità da parte dei pubblici esercizi, di installare dei dehors. Ora staremo a vedere come i singoli Comuni intenderanno applicarla». Zucchini segnala infatti come un problema il fatto che la proroga non preveda «l’obbligatorietà da parte dei Comuni, motivo per cui Confesercenti si è fatta promotrice di una proposta di legge che renderebbe cogente la conferma dell’efficacia della concessione in deroga per i dehors».

Il Comune di Cesena rientra tra quelli che non intendono aspettare i 2025. Nell’ultimo anno infatti l’amministrazione di concerto con la Soprintendenza e mediando con le associazioni di categoria ha lavorato alla stesura dell’Abaco per l’arredo, strumento che aiuterà a snellire le procedure burocratiche e definisce la cornice entro cui possono muoversi le attività nello scegliere gli arredi.

Il documento, che contiene indicazioni che riguardano anche i colori degli arredi, aveva nelle regole per pedane e chiusure invernali i nodi più critici da sciogliere. Per quanto riguarda le ultime la mediazione è stata trovata, mentre per le pedane (cosa diversa dalle verande) la Soprintendenza è rimasta ferma nel vietarle in piazza del Popolo regola che costringerà il Piccolo Bar a dover ripensare il modo in cui occupa il suolo pubblico. Obiettivo della Giunta è arrivare all’approvazione in Consiglio comunale a marzo, da quel momento le nuove regole entreranno in vigore ma le attività avranno due anni di tempo per adeguarsi.

Ferma restando l’impossibilità di «violare una norma di rango superiore, quella dello Stato, il Comune approverà l’abaco già concordato con la Soprintendenza - conferma l’assessore Luca Ferrini - . Credo sia un atto doveroso prima della fine del mandato, per rispetto del lavoro di tante persone e perché, al di là della volontà del Governo, a Cesena le regole devono riguardare anche gli amati dehors. Li abbiamo tanto voluti, hanno dato risposta al Covid e hanno rilanciato il centro città. Ora è il momento di trovare un equilibrio tra interesse commerciale e civile convivenza con i cittadini residenti e semplicemente a passeggio per le strade del centro storico».