Animali maltrattati, blitz nell’azienda agricola tra Cesena e Montiano: multe e cani sequestrati

Tre cani denutriti, sequestrati e messi in sicurezza. Una raffica di multe già staccate e l’Ausl che all’inizio della prossima settimana tornerà in quei luoghi per verificare di nuovo lo stato “di tenuta” di cinghiali, galline, altri cani e...un daino.

L’indagine aperta, che ha già portato a prime pesanti sanzioni economiche, è per “maltrattamento di animali”. Una investigazione che soltanto dopo che l’Ausl terminerà tutte le sue verifiche, si capirà se metterà o meno nei guai a livello penale il proprietario di una azienda agricola collocata sulle ultime colline di Cesena, a ridosso del confine con quelle che invece sono le prime colline di Montiano.

Le verifiche sono iniziate nel primissimo pomeriggio di ieri e sono durate circa cinque ore. E come spesso accade in questi casi le ispezioni sono state organizzate dopo che la scoperta di potenziali problematiche era avvenuta in maniera casuale.

La zona in questione è molto isolata: un rudere abbandonato al centro di una grande azienda agricola. Alcune sere fa il personale di reperibilità del canile di Cesena aveva dovuto raggiungere quei luoghi per una segnalazione ricevuta di un “cane vagante” da recuperare. Così, da un latrare costante udito in lontananza, le operatrici hanno intuito che potevano esserci dei cani in difficoltà a non molta distanza.

Ieri con il favore della luce il personale del canile di Cesena è tornato in quei luoghi assieme ad Ausl, un nucleo di guardie eco zoofile dell’Oipia, la polizia provinciale ed i veterinari di Ausl Romagna.

La loro attenzione si è in primis concentrata sui sette cani presenti in quel rudere: 4 femmine e tre maschi.

Tutti erano tenuti in box fatiscenti da cui, stando anche alle vecchie deiezioni che tappezzavano il terreno, viene dato per scontato che non escano praticamente mai.

In particolar modo i maschi erano parecchio denutriti con unghie lunghe a fine zampa (segno ineluttabile della prolungata reclusione), pieni di pulci e circondati dallo sporco.

Anche a causa dello stato di apparente denutrizione in cui si trovavano i tre cani maschi sono stati sequestrati e, dopo 5 ore di ispezione delle pertinenze aziendali, portati al sicuro in canile a Cesena dove verranno visitati e curati come necessitano.

Le 4 femmine sono per ora rimaste in custodia al legittimo proprietario.

L’azienda agricola però ha anche molto altro al suo interno. Sempre nei recinti creati tra casolare abbandonato e spazi esterni, sono detenuti dei cinghiali.

Il proprietario di casa e terreni ha il permesso di allevarli per finalità alimentari. Uno di questi cinghiali era isolato e chiuso a sua volta in un box piccolo. Il proprietario si è “giustificato” asserendo che fosse malato.

Particolarmente mal tenuto - secondo gli ispettori - è risultato essere anche il pollame, che il personale ha liberato constatando come si sia ben presto sparpagliato per l’aia a caccia di cibo.

Gli operatori dell’Ausl hanno pure riscontrato la presenza di un daino tenuto in cattività, era in un recinto con acqua stagnante da bere.

Il proprietario dell’azienda agricola in passato, proprio per due daini che aveva negli stessi luoghi, era stato anche processato (ed assolto) in tribunale a Forlì. L’uomo avrebbe comunque i permessi per poter tenere quel daino, che utilizza, a suo dire, per “Pet terapy”. Cosa che dovrà essere verificata in futuro dall’Ausl in quanto la Pet terapy normalmente si svolge con animali certificati come idonei alla finalità. Ed il Daino non è un animale domestico ma selvatico, e difficilmente può essere catalogato per quei fini. L’ispezione nell’azienda agricola è terminata con le prime sanzioni (per i cani denutriti) attorno alle 18 di ieri. Ma, come detto, l’investigazione Ausl proseguirà nei prossimi giorni: un tempo nel quale sono intanto state date precise prescrizioni al proprietario per iniziare a migliorare le condizioni di tenuta degli animali in azienda.