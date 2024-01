Ancora atti vandalici a Sant'Angelo di Gatteo. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio di martedì 23 gennaio 2024 alcuni roghi hanno coinvolto cassonetti in via Allende e in via Erbosa. Accertamenti sono in corso per appurare la natura degli incendi ed eventualmente l'esistenza di un collegamento con i fatti del recente passato.

Dall'isolante della canna fumaria del camino sembra invece sia scaturito il principio d'incendio che in serata ha coinvolto la depandance di un'abitazione in via Dei Signori. Sul posto i Vigili del fuoco e in via precauzionale anche il 118 di cui non c'è stato bisogno; i proprietari dell'immobile, infatti, in quel momento non erano in casa.