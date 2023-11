Alluvione, continuano i lavori sulle strade provinciali cesenati - Gallery

Continuano i lavori sulle strade provinciali del territorio cesenate. Ancora in corso interventi in somma urgenza sulle strade per migliorarne la percorribilità a seguito delle frane causate dall’alluvione con opere di movimento terra, risagomatura delle scarpate e messa in sicurezza dei profili. Si tratta di lavori finanziati dalla Struttura Commissariale per un importo complessivo di 800 mila euro. Dal 6 novembre sulla SP 122 “Monteleone - Montenovo” al km 0+100, al km 1+000, al km 1+300 e al km 2+500 sono in corso lavori su alcuni dissesti.

Contestualmente proseguono i lavori sui dissesti presenti lungo la SP116 “Tessello” dal km 3+000 al km 5+000, sulla SP88 “Alto Uso“ al km 10+35 e sulla SP53 “Mercato Saraceno - Linaro” al km 6+800.

Contestualmente proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dalla Provincia.

Sulla SP40 “Badia - S. Paola” in Comune di Roncofreddo, sono in corso lavori di messa in sicurezza del tratto stradale prospicente la scuola materna per 100 mila euro.

Sulla Sp79 “Riopetra“ in Comune di Sogliano al Rubicone, venerdì scorso è terminata la prima fase delle lavorazioni di rifacimento della pavimentazione stradale, resa possibile grazie ad un accordo tra la Provincia e il Comune di Sogliano per 300 mila euro.

Da questa settimana, sempre sulla SP79 “Riopetra”, sono in corso gli ulteriori interventi stanziati dalla Provincia per ulteriori 100 mila euro.

SP43 “Alfero” sono in corso di installazione le barriere di sicurezza in acciaio corten, per un importo di 90.000,00.

Sono stati completati la settimana scorsa gli interventi di ripristino delle pavimentazioni di alcuni tratti della SP139 “Montepetra” per un importo di 65 mila euro.

L’importo complessivo di questa tranche di manutenzioni è di 655 mila euro.

“Gli interventi sulle strade non si sono mai fermati – commenta Enzo Lattuca, Presidente della Provincia – da un lato gli interventi di somma urgenza per migliorare la percorribilità delle strade colpite dall’alluvione, dall’altro le manutenzioni straordinarie programmate. Contestualmente abbiamo affidato le progettazioni strutturali per intervenire sulle situazioni più complesse sulla SP11 Sogliano, sulla SP53 Mercato Saraceno Linaro e sulla SP26 del Carnaio per 5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale nella “fase due” delle urgenti necessità, tutto questo in stretta collaborazione con i Comuni.”