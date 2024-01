Alluvione, bocciati gli emendamenti sui beni mobili. La rabbia di Pd e 5 Stelle

Al Senato sono stati bocciati tutti gli emendamenti al Dl Energia che riguardano gli alluvionati della Romagna. E Partito democratico e Movimento 5 Stelle non la prendono bene. A più di otto mesi dall’evento, commenta il parlamentare dem ed ex sindaco di Bologna Virginio Merola, «mancano ancora risposte certe sui rimborsi a cittadini e imprese». Infatti, argomenta, «i beni mobili non sono compresi nella procedura, nonostante siano quelli che in larga parte sono finiti nelle cataste di rifiuti che abbiamo visto nelle strade dei centri romagnoli colpiti». Da qui la richiesta di «prolungare il superbonus per le zone alluvionate», ma «il governo ha espresso parere contrario». Sulla stessa lunghezza d’onda il collega pentastellato riminese Marco Croatti: è «molto grave- stigmatizza- quello che è successo oggi in aula». Il governo, dopo aver posto la fiducia sul Dl Energia, «ha bocciato tutte le proposte di modifica e gli emendamenti riguardanti gli aiuti per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna». Ancora una volta, prosegue Croatti, viene esautorato il ruolo del Parlamento e l’esecutivo «scappa non solo dal dialogo con le forze di opposizione ma anche dai cittadini, così come accaduto la scorsa settimana a Forlì quando la passerella della presidente del Consiglio è stata accolta dalle proteste degli alluvionati romagnoli». Più nello specifico è arrivato il niet agli indennizzi dei beni mobili per le famiglie, al credito d’imposta per le imprese, alla proroga del pagamento dei mutui con cassa depositi e prestiti per investimenti pubblici dei Comuni colpiti e ai sostegni all’agricoltura colpita. Senza dimenticare che «mancano ancora le risorse e i ristori, mancano gli interventi di messa in sicurezza del territorio e quelli per sanare le ferite alle infrastrutture. Molte imprese sono al collasso, abbandonate e destinate a chiudere». La presidente Giorgia Meloni, conclude Croatti, «pensa evidentemente che i romagnoli siano disposti a farsi prendere in giro dalle sue passerelle, ma senza gli aiuti promessi si accorgerà presto della loro rabbia».