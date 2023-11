Alluvione a Cesena: Figliuolo approva altri 1,1 milioni per interventi urgenti

Ammontano a circa 1 milione e 100mila euro le risorse che l’ordinanza numero 13 del commissario Figliuolo assegna a Cesena. Le risorse, che corrispondono a otto interventi, andranno ad aggiungersi ai quasi 9 milioni di euro che Cesena aveva già ottenuto per gli interventi di somma urgenza.

L’ordinanza pubblicata lunedì sera riguarda in particolare gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali. «Una volta avuta la certezza delle risorse e degli interventi approvati - spiega il vicesindaco Christian Castorri - ora possiamo definire le priorità di realizzazione dei cantieri guardando anche alla complessità degli interventi: in alcuni casi siamo in grado di partire subito, altri interventi richiederanno un minimo di progettazione, i primi partiranno entro la fine dell’anno, gli ultimi nei primi mesi del 2024».

Nel caso di Cesena tre riguardano ripristini di frane. È il caso della via Castello di Carpineta tra Calisese e Carpineta. Qui le frane in diversi punti hanno compromesso la sede stradale e l’ordinanza approva un intervento da 150mila euro per interventi di ripristino e laddove necessario di cambio tracciato. Due interventi riguardano invece la zona di Borello, Formignano e Casalbono: sono destinati alla via Montecavallo, su cui al momento insistono due interruzioni parziali, 100mila euro: serviranno interventi di ripristino che prevedono anche un cambio di tracciato, opere di sostegno, drenaggi e trincee. L’altro intervento è quello che riguarda la via Pianazze a cui sono destinati altri 100mila euro e dove serviranno interventi di ripristino e opere di sostegno.

Tra gli interventi particolarmente attesi c’è quello sull’idrovora della zona di via Riccione (all’angolo con via Giarabub) e su quella del sottopasso Machiavelli. Il primo è uno di quegli interventi su cui il quartiere Oltresavio insiste da mesi e con questa ordinanza c’è la certezza delle risorse per realizzarlo. Ci sono 150mila euro che consentiranno l’installazione di gruppi elettrogeni che consentano alle pompe di azionarsi anche nel caso in cui salti la corrente elettrica. Tra le migliorie previste anche un sistema di telecontrollo che consenta di azionarle e controllarle anche a distanza e l’abbassamento del punto di pescaggio perché possano mettersi in azione prima di quanto non facessero prima.

Ci sono poi 150mila euro per interventi in zona Oltresavio per risistemare le banchine stradali pedonali dove il fango si è depositato su superfici non asfaltate: qui sarà necessario rimuovere la ghiaia e il fango e mettere in posa nuovo materiale inerte. Riguarda invece in generale la zona collinare di Cesena il finanziamento da 200mila euro per sigillare le crepe sugli asfalti ammalorati dalle frane.

Ci sono poi 100mila euro di interventi sulla rete fognaria. Due in particolare i tratti interessati: uno riguarderà la zona vigne, perché collegata al sottopasso della secante, l’altro invece la zona di San Rocco. Ci sono infine 160mila euro per proseguire il lavoro di pulizia e riprofilatura dei fossi occlusi dalla piena del Savio.