Allarme crateri stradali pericolosi in via Noto a Borello di Cesena

«All’altezza del civico 49 di via Noto a Borello il manto stradale a ripreso a cedere in modo vistoso», a segnalarlo Andrea Zoli, residente della zona. È stato lui a chiedere un cartello al vicino cantiere per segnalare il pericolo agli automobilisti, ma nonostante abbia subito segnalato la buca alla Polizia locale a distanza di più di una settimana ancora nessuno è intervenuto.

L’avvallamento non è nuovo: «L’asfalto si abbassa periodicamente in corrispondenza dello scavo che fecero anni fa per fare la nuova fognatura». È normale che a distanza di anni ci sia da rimetterci mano, ma il problema è che in quella via in queste settimane al normale traffico veicolare si è aggiunto quello straordinario dei mezzi impegnati nel cantiere del torrente Borello: «Passano di lì anche i camion che trasportano i massi ciclopici per la scogliera - racconta Zoli - l’altro giorno a un autista era andata giù la ruota del camion. Sotto tutto quel peso la strada in quel punto affonda e serve intervenire subito se no il problema peggiora».

In un caso simile in passato, ricorda Zoli, «il dirigente Baronio venne sul posto e riuscimmo a risolvere in maniera definitiva il problema che ci poneva lungo la via poco più avanti. Servirebbe un intervento simile, l’asfalto freddo che mettono periodicamente ora non basta più e anzi il rischio è che si finisca con il peggiorare la situazione».

In questi giorni, sollecita ulteriormente, «si sono aperte anche nuove crepe nel manto stradale lato fiume dove stanno lavorando all’argine»