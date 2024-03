All’Agraria di Cesena il volontariato “in cattedra”

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Garibaldi - Da Vinci indirizzo Agraria di Cesena hanno partecipato a una mattinata di autogestione organizzata dai loro rappresentanti in consiglio d’istituto.

Il biennio si è recato presso il cinema Eliseo per un’attività di cineforum con dibattito guidato da un esperto con la proiezione del film “The Holdovers”. Il triennio è invece rimasto nei locali scolastici per un’attività che ha aperto le porte della scuola a tante realtà di volontariato e di supporto ai giovani del territorio.

Hanno accettato l’invito degli studenti con entusiasmo la Croce Rossa Italiana, Mediterranea Saving Humans, delegazione Fai di Cesena, Istituto Oncologico Romagnolo, Legambiente, Wwf, Informagiovani, Misericordia di Sarsina, spazio giovani Ciacarè, Consultorio e Spazio Giovani Cesena, Ail Forlì, Guardie Ecologiche Volontarie, Cucine Popolari, Caritas di Cesena - Sarsina, Protezione Civile del Comune di Cesena, comunità Balignano - Papa Giovanni XXIII, Anffas Cesena, Il Pellicano - Cantiere 411, Centro Donna del Comune di Cesena.

Ospite speciale della mattinata è stato il cane Lego dell’unità speciale cinofila di Croce Rossa Italiana comitato di Forlì, che presta servizio in caso di emergenze per ricerca persone.

«Con le associazioni, gli studenti hanno trovato maggior consapevolezza su quante persone donano il proprio tempo in moltissime attività di grande utilità sociale - spiegano dalla scuola - e hanno partecipato ad attività di dialogo o laboratoriali: in un’ottica futura, hanno avuto la possibilità di conoscere associazioni per poter fare a loro volta volontariato». I rappresentanti di istituto Mattia Campana, Simone Bastoni e Giovanni Bandini ringraziano per il prezioso aiuto ricevuto nell’occasione la prof Nicoletta Campanelli, coordinatrice attività studenti, e la dirigente scolastica Luciana Cino che assieme all’intero personale della Scuola hanno contribuito all’ottima riuscita della giornata.

«Ringraziano anche tutti gli studenti perché hanno dimostrato maturità e curiosità nei confronti delle associazioni ospiti nella scuola, e restiamo fiduciosi che l’evento possa ripetersi per fare conoscere altre realtà ad ogni classe».