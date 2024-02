Agricoltura. In Emilia-Romagna 30mila imprese a rischio chiusura

In Emilia-Romagna 30.000 imprese agricole “sono a rischio chiusura”. È quanto documenta un’indagine condotta fra novembre scorso e gennaio da Agri2000 Net, società di servizi in agricoltura. I dati raccolti con un campione di 1.600 aziende agricole “evidenziano come quasi il 75% degli imprenditori agricoli sopra i 50 anni non abbiano ancora trovato un successore a cui affidare l’attività. Il 50% degli intervistati over 50 ha dichiarato che probabilmente la propria azienda nel futuro sarà venduta, mentre il 40% sarà affittato.

L’83% delle aziende senza successore non sta al momento neanche tentando di individuarlo, mentre al 62% non interessa individuarlo neanche in futuro”. Elaborando questi risultati sulla base dei dati del settimo Censimento generale dell’agricoltura, secondo Agri2000 Net in Emilia-Romagna, “potrebbero chiudere appunto circa 30.000 imprese su un totale di circa 43.000 gestite da over 50 attualmente in attività. Il motivo principale che emerge dalle risposte dei produttori è la scarsa redditività dell’azienda che dissuade gli imprenditori dalla voglia di continuare a portare avanti l’impresa, anche se molti degli interpellati (70%), sostengono che c’è l’elemento ‘passione’ che avvicina e spinge i giovani verso questa attività difficile, ma stimolante e ricca di opportunità”.

I risultati dell’indagine sono stati illustrati da Camillo Gardini di Agri2000 Net durante il forum “Come gestire il passaggio generazionale?”, evento conclusivo di un progetto AgriManager, svolto ieri in videoconferenza. In questo occasione sei imprenditori agricoli del territorio emiliano hanno raccontato le modalità attraverso cui hanno applicato con successo il passaggio generazionale all’interno della loro azienda. Le imprese che sono riuscite a trovare eredi ce l’hanno fatta preparando per tempo il passaggio generazionale. Si è anche visto che i giovani considerano interessante fare gli imprenditori agricoli solo se hanno “passione” per quel lavoro. E sono disincentivati dalla prospettiva di un reddito non soddisfacente.

Restano invece in azienda i giovani i cui genitori cedono loro la guida dell’impresa o di suoi settori. Inoltre, più le imprese sono multifunzionali e orientate all’innovazione e maggiormente sono attrattive per i giovani. Infine, facilita l’inserimento di giovani imprenditori agricoli l’investimento su di loro in formazione, conoscenze e soprattutto frequentazione di reti di relazioni che consentano di condividere l’esperienza dell’impresa e del lavoro in modo positivo e proattivo.

All’incontro di ieri, Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna, ha elencato gli strumenti e le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione per favorire il passaggio generazionale all’interno delle aziende agricole.