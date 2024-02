Agricoltura: a Cesena si preparano altri 3 giorni di protesta

Protesta agricola. I trattori stanno per tornare in strada anche nel cesenate e questa volta si tratterà di un presidio di più giorni. In queste ore sono in corso sia l’organizzazione di percorsi e presidio che la stesura delle richieste da presentare per la manifestazione, che oltre a muovere trattori dal cesenate e dalla vallata del Savio si prolungherà in un presidio fisso che potrebbe proseguire anche nelle ore notturne.

I giorni che vengono al momento presi in esame per la nuova protesta dei trattori sono quelli che vanno da giovedì 15 a sabato 17 febbraio. Con inizio alle ore 9 del primo giorno e conclusione alla mezzanotte tra sabato e domenica.

Il gruppo che si sta muovendo per organizzare la nuova protesta è in buona parte composto dagli agricoltori che si erano riuniti la scorsa settimana a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. In queste ore stanno concordando i termini della manifestazione per chiedere i permessi a Questura e Prefettura. Ancora non c’è un itinerario già designato per la marcia dei trattori nel traffico. L’idea è però quella, qualsiasi sarà il percorso, di puntare alla massima visibilità successiva grazie al presidio continuativo sulla porzione di città più vicina al casello autostradale Nord. Tra le prime scelte c’è quella di chiedere l’occupazione del suolo pubblico in piazzale Ugo Bubani a Pievesestina, o in alternativa l’adiacente spazio nella via Dino Rondani, affiancando la strada ma lasciando comunque libero accesso ed uscita alle varie attività della zona. Per la logistica la richiesta è di poter usare l’adiacente campo da calcio, con un presidio che potrebbe essere anche notturno e continuativo: per dare voce e visione della protesta ai tanti tra mezzi pesanti e automobilisti in transito costante per quelle zone di Pievesestina ogni giorno.