“Affari tuoi”: pensionato di Cesena vince 75.000 euro ai pacchi

Colpo grosso per un 61enne cesenate che questa sera (la puntata era stata registrata in precedenza ma è stata messa in onda su Rai Uno oggi in prima serata) con il leggendario “gioco dei pacchi” è riuscito a portare a casa la considerevole cifra di 75.000 euro.

Si è divertito Andrea Turroni ed ha fatto divertire molto anche il pubblico incollato davanti alla Tv ad assistere la trasmissione “Affari tuoi”, condotta da Amadeus. Ha già raggiunto la meritata pensione e da qualche anno non abita più a San Carlo con i genitori ma si è trasferito a Sassuolo per amore, città dove si è sposato.

Il percorso che lo ha portato alla vittoria è stato ricco di colpi d scena. Visto che il pacco con il bottino lo aveva scambiato in corso di gara con uno da 10 euro. Poi ha avuto la fortuna di trattenere quello vincente. Una cifra che, ha dichiarato, andrà prima di tutto destinata a far star meglio suoi genitori di 88 anni che abitano a San Carlo.

“Io e gli amici a Cuba, le mogli a Medjugorje”

Poi però non è mancato uno spazio più goliardico: “Penso che porterò i miei amici a fare una vacanza a Cuba - ha spiegato al pubblico - mentre per le mogli che non saranno, con noi ci sarà un bel pellegrinaggio a Medjugorje pagato».