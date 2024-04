Adonai, da 5 anni a fianco dei bisognosi di Cesena: sottoscrizione e cena per acquistare un veicolo

L’associazione “Casa Famiglia Adonai” nel 2024 compie i suoi primi 5 anni di vita e ormai sono centinaia le famiglie bisognose che segue pedissequamente sul territorio cesenate. Questa sera inizierà un percorso verso un ulteriore salto di qualità dell’ente: una cena benefica che sarà di contributo alla raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un furgone: ormai fondamentale bene per tutte le attività che per ora vengono svolte solo con l’aiuto dei mezzi privati dei volontari.

L’associazione è nata dal vissuto personale della presidente Maria Macchini. Che nel 2019 assieme ad altre persone ha iniziato a vivere concretamente la necessità di restituire sotto forma di bene ai bisognosi il tempo ricevuto in dono.

«Ci siamo chiesti come potevamo essere di aiuto - spiega - e di lì a poco si sono prospettate per la nostra comunità come per tutte le altre le problematiche legate alla pandemia».

Adonai ha iniziato in quei terribili giorni un percorso di vicinanza a tutti coloro, malati o anziani impossibilitati a muoversi, chiusi in casa e che avevano bisogno di supporto. In particolar modo per la spesa ed il cibo. «La prima collaborazione è stata data da una pasticceria che donava i suoi prodotti che consegnavamo ai bisognosi. Pian piano “il giro” si è esteso al punto che anche le grandi aziende come Orogel, Amadori e Martini hanno iniziato a cederci quanto necessario da portare alle famiglie. E anche dopo la pandemia il sostegno è proseguito con uno sguardo più attento soprattutto ai poveri».

Attualmente sono 225 le famiglie che vengono seguite con consegna della spesa. E tante sono le aziende che affiancano Adonai nelle donazioni anche di materiale. «Anche perché lo scorso anno è arrivato il ciclone dell’alluvione. Dove siamo scesi in campo per cucinare fino a 2.750 pasti al giorno. È in questo frangente che anche il Comune di Cesena ci ha conosciuto. Abbiamo allestito cucine da campo per volontari ed alluvionati collaborando col centro di aiuti principale nell’alluvione alla Don Milani».

I tanti volontari di Adonai finora si sono sempre mossi con mezzi propri. «Non solo cibo ma anche materiale e vestiario. A volte portato anche all’estero come in Kosovo. Sentiamo l’esigenza di dotarci di un furgone per tutte le attività quotidiane. Così Maurizio, il gestore del ristorante Mulino di Savignano, ci ha messo a disposizione un menù per questa sera al prezzo di 25 euro gli adulti e 15 i bambini. L’incasso contribuirà all’acquisto del furgone per tutte le nostre attività, che sono visibili anche nella nostra pagina Facebook costantemente aggiornata.