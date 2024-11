Abili ladre: furto in tabaccheria A S. Egidio di Cesena

Una coppia di abili ladre è entrata in azione nella tarda mattinata di ieri in zona S. Egidio. Una coppia di specialiste del furto sule quali ora stanno indagando i carabinieri.

Due donne, dal fare affabile e modi garbati, sono entrate nella tabaccheria lungo la via Cervese a S. Egidio e sono riuscite a distrarre con richieste e movimenti insospettabili la commessa del negozio al punto da poter mettere mano ai soldi contenuti in cassa (alcune centinaia di euro) senza destare sospetti. Poi si sono allontanate: alla scoperta del furto sul posto sono stati chiamati in aiuto i carabinieri.