A fuoco un garage in centro a Savignano sul Rubicone

Una manciata di minuti prima delle 18:30 i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona centrale di Savignano sul Rubicone, in via Donizetti, per un incendio sviluppatosi in un garage. Le cause del rogo sono in corso d’accertamento (sul posto polizia locale e carabinieri). Il box auto andato a fuoco era ripieno di oggettistica datata e masserizie. Le fiamme sono state domate in alcuni minuti di lavoro da parte degli uomini del 115. Con il fumo nero che ha richiamato molti passati e costretto ad uscire di casa i residenti della zona. I danni complessivi sono in corso di valutazione.