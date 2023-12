Numerose squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì - Cesena, stanno intervenendo in località Montepetra nel comune di Sogliano al Rubicone, dalle ore 18:30 circa per l’incendio della copertura in legno di un agriturismo. Il fuoco, probabilmente nato dal mal funzionamento di una cappa, ha intaccato pesantemente il tetto dello stabile dell’agriturismo Il Cerro. Non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.