A fine mese l’incontro coi nuovi tempi per finire il Quartiere Novello a Cesena

Lavori ripartiti per l’edificazione del Quartiere Novello. Ora c’è attesa per capire quanto ritardo sia stato accumulato e dove esattamente verrà collocata la nuova “linea di fine lavori” e consegna degli appartamenti di housing sociale: 120 case di cui 20 in vendita e le restanti 100 in locazione a prezzo calmierato.

L’edificazione doveva concludersi a giugno 2024 ma, come noto, sono stati accumulati dei ritardi.

Dalle ferie di agosto in poi c’è stato il rallentamento dell’esecuzione cantieristica. Con pochissimi operai al lavoro da settembre in avanti e soltanto in pochi punti del maxi cantiere posto in zona Ex Mercato Ortofrutticolo. Il motivo è legato al progetto, che doveva essere ritoccato in alcune parti per motivi legati alle leggi anti sismica in vigore.

L’ente responsabile dell’esecutore del cantiere e l’azienda appaltante i lavori non avevano trovato un accordo sul “prezzo” con cui pesare il periodo di fermo del cantiere e di non utilizzo degli operai e dei materiali. Ora l’accordo c’è stato e le macchine costruttive si sono rimesse all’opera.

Su queste dinamiche e su quanto ritardo è stato accumulato dovrà rispondere Fabrica: il fondo che vede consorziati Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Cesena per l’edificazione del cantiere Novello.

Le risposte ufficiali, proprio da parte di Fabrica, arriveranno il prossimo 26 marzo. È infatti quella la data segnata sul calendario dei commissari per la Commissione consiliare comunale che dibatterà delle questioni legate al Novello. Una commissione chiesta (anche a nome di tutte le altre minoranze consiliari che erano intervenute sullo tema nel corso delle settimane) da Denis Parise di “Cesena Siamo Noi”.

La richiesta era stata inoltrata al presidente della Seconda commissione Enrico Rossi. Ma il 26 marzo l’incontro a Palazzo Albornoz per parlare di Novello sarà congiunto: con la Seconda riunita assieme alla Quarta Commissione a presidenza Andrea Vergaglia. In quel contesto è prevista anche la presenza di un rappresentante di Fabrica, che darà le informazioni richieste. All’interno delle quali, oltre a dettagliare i meccanismi di quanto avvenuto da dopo le ferie estive fino a ieri, sarà consegnata anche una nuova presumibile linea di fine cantiere e consegna alla città dei nuovi appartamenti e del nuovo quartiere residenziale.