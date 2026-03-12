“A Cesena una rete solida per il contrasto alla povertà”: la visita dell’assessora regionale

A Cesena una serie di incontri per confrontarsi con alcune realtà cesenati che operano a sostegno delle persone più fragili e in situazioni di grave marginalità. Oggi a Cesena la visita dell’assessora regionale al Contrasto alla povertà, Elena Mazzoni, che si è aperta con un momento di confronto istituzionale con il sindaco, Enzo Lattuca, e all’assessora comunale ai Servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo. “Le esperienze sul territorio cesenate mostrano con grande chiarezza quanto siano fondamentali i servizi di prossimità per intercettare le fragilità e costruire percorsi di inclusione reali- ha detto l’assessora Mazzoni-. Il contrasto alla povertà e alla marginalità non si realizza con interventi isolati, ma attraverso una rete solida tra istituzioni, servizi sociali, terzo settore e comunità. Luoghi di accoglienza, spazi di socialità e progetti abitativi non sono solo risposte ai bisogni immediati, ma strumenti per ricostruire relazioni, dignità e autonomia. La Regione continua a sostenere e rafforzare queste reti territoriali, perché è nei territori che si costruiscono le risposte più efficaci e umane alle nuove forme di vulnerabilità”.