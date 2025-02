A Cesena una commedia di teatro dialettale per sostenere la lotta contro il cancro

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Compagnia I Bucalùn, è lieta di presentare lo spettacolo teatrale dialettale “Pelagalèna”, che andrà in scena il 22 marzo alle ore 21 presso il Cine-Teatro Victor di San Vittore di Cesena.

La commedia brillante, scritta da don Sergio Cappelletti, autore e cultore del dialetto romagnolo, ci trasporta negli anni Cinquanta, raccontando le vicende del signor Michele, proprietario terriero di origini contadine che, dopo la morte della moglie, intraprende un viaggio di ricerca di pace assieme all’amico Toni. Tuttavia, al ritorno a casa, Michele si trova circondato da numerose persone che, interessate solo al suo patrimonio, tenteranno di “spennarlo” come una gallina da cucinare. L’unica a proteggerlo dalle mire delle pretendenti è Laura, la governante, che con un colpo di scena svelerà una verità sorprendente.

Pèlagalena è una commedia che, pur mantenendo le caratteristiche delle rappresentazioni teatrali romagnole, è intrisa di significato e sentimenti autentici, con situazioni che traggono spunto dalla vita reale. Lo spettacolo celebra il dialetto romagnolo, una lingua che rischia di scomparire, e lo fa con la passione e la cura della Compagnia I Bucalùn, che porta avanti l’impegno di mantenere viva questa tradizione.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono disponibili al botteghino a partire dalle 20.30 della sera stessa, con un’offerta minima di 10 euro. Tutto il ricavato sarà destinato al progetto “Prendersi cura. Corso per caregiver oncologici”, un’iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, volta a sostenere e formare i familiari e gli amici che assistono le persone malate di cancro.

Per informazioni e prenotazioni: 380.2644741 (ore pasti) – info@lilt.fc.it.