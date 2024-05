A Cesena tre giorni di “Stati generali d’azione per il clima”

Gli “stati generali dell’azione per il clima” hanno scelto la città di Cesena per chiudere simbolicamente, ad un anno dall’alluvione ed in uno dei luoghi più colpiti, il cerchio del proprio attivismo e lanciare anche alla cittadinanza le 30 proposte con cui chiedere alla politica di accelerare la transizione.

Negli ultimi mesi, il percorso degli “Stati generali dell’azione per il clima” ha visto oltre 50 “sigle climatiche italiane” impegnate in un processo partecipativo con l’obiettivo di stilare un documento programmatico rivolto alla politica. A Cesena, dopo un anno dalla devastante alluvione sarà presentato il frutto della prima fase di formazione e confronto. Sabato 11 maggio sarà inoltre organizzato un incontro aperto alle associazioni locali interessate a temi climatici, sociali e ambientali previa registrazione, per discutere dell’impatto dell’evento estremo che ha colpito città e territorio, ma anche per condividere nuove idee e visioni di futuro. L’appuntamento pubblico della tre giorni di questo weekend cesenate per gli “Stati generali del clima” è l’11 maggio alle 19 allo Spazio Cesuola in via Ponte Abbadesse. Per registrarsi serve inviare una mail all’indirizzo: unastradapernuvoleto@gmail.com ed attendere la conferma. Gli “Stati generali dell’azione per il clima” sono uno spazio di collaborazione tra le realtà attive nell’affrontare la crisi socio-ecologica. È un percorso nato per dare più forza e coesione a tutti i soggetti che si riconoscono in questa causa ed elaborare proposte chiare, condivise e attuabili da indirizzare alla politica. Dalla prima assemblea, organizzata in Val d’Ossola a settembre 2023, le oltre 50 sigle che hanno scelto di aderire al processo presenteranno il documento finale dal 10 al 12 maggio a Cesena, città scelta anche perché nel corso dei mesi di lavoro il gruppo era entrato in contato con una delle associazioni nate nel comprensorio in seguito agli eventi alluvionali.