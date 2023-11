A Cesena tanti momenti per riflettere e sensibilizzare contro la violenza alle donne

La Giornata internazionale per la lotta alla violenza alle donne sarà piena di eventi dedicati in città.

Si comincia alle ore 10:30 in piazza Giovanni Paolo II (di fronte al Duomo) con “Well-Fare: una rete contro la violenza - Adotta una bambola per sostenere insieme la rete locale”, iniziativa di fundraising a cura di Ausl Romagna Cesena. Alla stessa ora, negli spazi della biblioteca Apeiron “Oltre le Differenze” (via Corbari 175) si terrà l’iniziativa proposta dall’artista Elisa Branzanti “Non chiedermi perché”. Dalle 9 alle 13 il Centro donna comunale di via Aldini 26 sarà aperto per consentire a tutte le cittadine e i cittadini di conoscere più da vicino le attività. Alle ore 18, al teatro Bonci andrà in scena “Tutto quello che volevo” di e con Cinzia Spanò. Qui dalle 16:30 il foyer del teatro sarà aperto al pubblico per consentire a tutti i fruitori di conoscere le attività delle associazioni cesenati femministe e gender equality.

Start e Coop

“Questo posto deve parlare di te e per te. Donna vittima di violenza”. È la frase che comparirà su una locandina che domani sarà posizionata su una seduta di ogni bus delle linee urbane di Start Romagna. Mentre Coop, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, chiede a tutti coloro che saranno presenti nei suoi punti vendita di fermarsi e sospendere per un minuto qualsiasi attività alle ore 11.

Women in Run

Da ricordare che domani all’Ippodromo, dalle ore 9:30, c’è la ‘Women in Run’: corsa/camminata non agonistica solidale organizzata «Insieme per dire No alla violenza e rompere il silenzio per chiedere aiuto». Il ricavato sarà devoluto ai Centri Donna di Cesena e Cesenatico.