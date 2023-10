A Cesena sta nascendo un nuovo comitato anti alluvione

Nasce un nuovo comitato anti alluvione. La zona è quella di Rio Marano che da anni soffre di allagamenti quando le piogge sul cesenate si fanno battenti. Nell’alluvione dello scorso maggio ha avuto danni meno mastodontici rispetto a quelli delle colline e del centro città di Cesena. Ma si tratta di un’area che lamenta da sempre necessità d’intervento dal punto di vista idrico.

Tra i referenti del nuovo comitato nascente (assieme a Leonardo Donati) c’è Vittorio Valletta: già consigliere comunale e da sempre deus ex machina della formazione “Cesena Siamo Noi”. Il nuovo comitato nasce dunque già con un comune denominatore ulteriore a quello dell’alluvione. Il presidente del primo comitato cittadino nato è infatti Marco Giangrandi, che con Cesena Siamo noi era candidato alle scorse amministrative del 2019.

«Come sapete, il nostro quartiere ha subito a maggio una alluvione a causa del corso d’acqua esondato Rio Marano - spiegano i promotori del nuovo nucleo - Per questo, stiamo costituendo un comitato di cittadini che ha l’obiettivo di spronare l’amministrazione comunale a realizzare un sistema di raccolta delle acque chiamato cassa di espansione del rio Pippo.

Negli ultimi 30 anni, il Rio Marano ha esondato più volte causando ingenti danni. Non possiamo continuare a stare fermi ad aspettare la prossima alluvione». La prima riunione del comitato è annunciata per sabato 21 ottobre presso il parcheggio posto sulla via Rio Marano 50 metri prima del Ponte sulla Via Emilia.