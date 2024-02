A Cesena la giornata del risparmio energetico protagonista in musei e biblioteca

M’illumino di meno: Museo dell’Ecologia e Biblioteca Malatestiana insieme per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Oggi per celebrare la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, ritorna anche a Cesena l’iniziativa “M’illumino di Meno” riproposta con lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

In occasione di questa ricorrenza, la Biblioteca Malatestiana Ragazzi in collaborazione con il Museo dell’Ecologia propone l’evento “Insieme senza confini”, nel corso del quale si potrà imparare a conoscere e proteggere il Pianeta. L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 17, è rivolta alle bambine e ai bambini dai tre anni e va prenotata scrivendo a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it o contattando il numero 0547 610892.

Anche il Museo Musicalia partecipa quest’anno a “M’illumino di meno”, iniziativa proposta in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, con visite guidate a lume di lanterna che si terranno dalle ore 18 alle ore 21, al costo di 5 euro e con prenotazione obbligatoria al numero 0547 323425.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per esplorare il Museo e scoprire il connubio tra la musica meccanica e il risparmio energetico, offrirà un affascinante viaggio nel tempo, dall’epoca del 1500 agli inizi del 1900.

Il Museo, pensato come un percorso in sette stanze che ripercorrono i momenti qualificanti della storia della musica meccanica, dalla sua invenzione, alle diverse tappe del suo svilupparsi e imporsi nella società, fino al declino dovuto alla comparsa del grammofono e degli altri mezzi moderni di diffusione sonora, conserva strumenti di musica meccanica, in particolare gli organetti, che fungono da esempi concreti di risparmio energetico, alimentandosi grazie a pesi, manovelle e cilindri chiodati. Un modo suggestivo per far rivivere la creatività umana in un’epoca in cui la musica prosperava senza l’utilizzo dell’elettricità.

Anche quest’anno, come ogni anno dal 2011, Anche l’Ausl Romagna aderisce alle iniziative della “Giornata nazionale del Risparmio energetico”. Lo farà spegnendo per alcuni minuti parte delle luci nei principali parcheggi aziendali «ovviamente - è specificato dall’Ausl - compatibilmente col mantenimento dei necessari standard di sicurezza soprattutto nei presidi ospedalieri».