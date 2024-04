A Cesena la celiachia è entrata a far parte dell’ora di Scienze delle Medie VIDEO

La Celiachia, i grandi progressi della scienza negli ultimi 40 anni, le problematiche di cura e relazionali e quanto si sta facendo ancora per migliorare la vita delle persone a cui serve alimentarsi “senza glutine” sono state oggetto di una particolare lezione di Scienze alla quale gli alunni della 2a C della scuola media Viale Della Resistenza hanno potuto assistere ieri. La prof di matematica e scienze Paola Pasi ha potuto approfittare della presenza in classe del nipote, per portare in cattedra Massimo Boschi: cesenate, tra i fondatori dell’Aic (Associazione italiana celiachia) e referente regionale dell’ente.

«Il lavoro per la lotta alla celiachia in questi 40 anni è stato come percorrere una mulattiera. Tante sono le cose difficili fatte e tante quelle ancora da fare» ha spiegato Boschi che in aula era accompagnato dal dirigente Donato Tinelli: che ha confessato ai suoi studenti come da 3 anni sia divento celiaco ed ha potuto portare testimonianza diretta delle tante migliorie (nei cibi e nella comprensione della celiachia) sono state fatte nel tempo. ma anche di quali difficoltà sanitarie s’incontrino lungo il cammino. In una città come Cesena che è stata capofila per i ristoranti con menù e cucine dedicate al “gluten free”, si continua a fare molto per la lotta alla celiachia. Gli studenti, analizzando la situazione, si sono resi conto di come tutti più o meno conoscano qualcuno tra amici e parenti, che soffre di celiachia. Una patologia in espansione costante nel mondo ed anche in Italia. La scuola proporrà prossimamente anche un monitoraggio al suo interno: la dove normalmente si affronta il tema celiachia soltanto in occasione di uscite e di gite e quando serve pianificare per gli studenti pasti da consumare fuori contesto domestico.