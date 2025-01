A Cesena l’età media è 47 anni: nel 2024 i nuovi nati sono stati 515

Natalità in discesa, mortalità nella media. Sono 515 i nuovi nati a Cesena da gennaio a dicembre 2024, 37 in meno rispetto all’anno precedente, con un pareggio tra i maschietti (258) e le femminucce (257). Tra i nomi più gettonati dalle famiglie troviamo Leonardo e Cecilia, seguiti da Edoardo, Riccardo, Tommaso e Alice, Beatrice e Camilla. Sono questi alcuni dati emersi dalla dinamica demografica elaborata dall’Ufficio Statistica dell’Unione dei Comuni Valle Savio che annualmente restituisce un quadro complessivo caratterizzato da cambiamenti e modifiche del tessuto sociale.

Al 31 dicembre 2024 la popolazione cesenate residente è pari a 96.114 cittadini, di cui 46.588 uomini e 49.526 donne, in calo di 449 unità rispetto alla stessa data del 2023. Sono invece 1.120 i decessi registrati da gennaio a dicembre, a fronte dei 1.112 dell’anno precedente, 2.493 i cittadini immigrati sul territorio e 2.292 coloro che hanno lasciato Cesena spostandosi in altri Comuni della regione oppure altrove, in Italia o all’estero.

L’età media dei cesenati è di 47 anni: sono 13.393 le cittadine e i cittadini under 18, 25.557 gli over 65 anni, 14 i cittadini che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni e ben 19 coloro che l’hanno superato (17 donne e 2 uomini). La grande nonna è una cesenate di 105 anni nata il 23 settembre 1919.

In diminuzione i matrimoni che si attestano a quota 230, a fronte dei 270 del 2023. Nel dettaglio, parliamo di 64 religiosi e di 166 civili, numeri diversi dal 2023 in cui sono stati celebrati 83 matrimoni religiosi e 187 civili. Due le unioni civili.