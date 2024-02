A Cesena l’arte donata a scuola, diventa innesco per educare anche al rifiuto

La festa di San Valentino diventa uno spunto per stimolare studenti e studentesse sotto la guida dei loro insegnanti a riflettere sulle relazioni e sulla necessità di educare ed educarsi anche al rifiuto, perché è quando non si ammette la possibilità che si lascia il varco aperto alla violenza. Ieri il dirigente della scuola viale della Resistenza Donato Tinelli ha deciso di stimolare gli studenti dei quattro plessi che dirige con una circolare che prende spunto dai recenti fatti di cronaca e in particolare dagli ennesimi omicidi compiuti da un uomo incapace di gestire il rifiuto della persona che era convinto di amare.

Lo strumento che indica per stimolare il confronto è quello dell’espressione artistica, ad ispirare infatti la circolare e l’iniziativa è stata l’opera donata alla scuola da Fabiola Cuccagna, vulcanica animatrice dell’iniziativa Arte in Dono con cui la notte tra il 5 e il 6 gennaio ha diffuso per le vie della città le opere che altri artisti come lei avevano deciso di donare a perfetti sconosciuti con il solo intento di disseminare bellezza. Una delle sue opere Cuccagna ha voluto donarla alla scuola. Ed è stato proprio quel dono ad ispirare l’iniziativa di Tinelli: «Attraverso una fantasiosa e ingegnosa raccolta di ritagli di quotidiani sul tema della violenza di genere, ha creato un totem recentemente donato a questa scuola, che smaschera artisticamente il mondo fantastico, privo di contrasto mettendo a nudo, invece, il lato oscuro dell’uomo», spiega ai suoi studenti. «L’opera di Cuccagna è interessante perché richiama l’attenzione ed esplorarla richiede tempo», spiega Tinelli che per questo ha deciso di esporla nelle quattro scuole medie che dirige invitando gli insegnanti «a istituire momenti per osservazioni e focus group coi propri alunni» attorno a quel totem che sarà esposto nelle quattro scuole medie che dirige.

Tinelli per spronare la riflessione collettiva usa anche le parole della canzone “Il tempo di morire” di Battisti, e i versi “non dire no” e “perché di voglio amare”. Parole che accostata ai recenti fatti di cronaca con l’intento dichiaratamente provocatorio di far nascere riflessioni, dialoghi confronti. «Chissà - si chiede Tinelli nel testo della circolare - se eventi tragici come quello di ieri capitino, senza mal celata casualità, proprio alla vigilia di un giorno in cui non è socialmente accettabile non essere amati, e la pagina del proprio dizionario emotivo col vocabolo “rifiuto” è stata strappata prima che venisse letta e riletta sino a inciderla nella memoria».