A Cesena il vice ministro delle imprese Valentini: “Venire sul territorio è fondamentale per decidere la direzione e correggere il tiro”

“Le imprese creano ricchezza, creano lavoro, sono fondamentali e quindi il sostegno alle imprese e al tessuto imprenditoriale, anche come attori responsabili sul piano sociale, è il modo in cui riteniamo che si possa creare occupazione e prosperità”. Lo ha detto Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, oggi a Cesena per una conferenza della Confcommercio locale. “Il governo e soprattutto il Mimit - ha aggiunto - sono impegnati nel sostenere il nostro tessuto produttivo. Abbiamo presentato una legge sul made in Italy che prende in considerazione tutti gli aspetti del ciclo produttivo - dalle materie prime alla repressione delle falsificazioni -, abbiamo mantenuto Transizione 4.0 e messo in campo Industria 5.0, finanziata con 6,5 miliardi, che deve aiutare le imprese a fare un passo ulteriore per la transizione digitale e ambientale”.

“I mercati - ha sottolineato intervenendo nel convegno - ci stanno premiando e lo dice il Financial Times. Da quanto è arrivato il governo Meloni c’è un effetto rimbalzo. Prima si diceva ‘oddio arrivano questi cosa succederà?’ e invece abbiamo un riconoscimento da parte dei mercati e tutte le componenti all’interno del Governo danno il loro contributo” Nell’ambito della sua visita in Romagna, Valentini ha anche visitato lo stabilimento Orogel e quello Amadori a Cesena; lo stabilimento Focaccia Group a Cervia e l’impianto produttivo Pucci Group a Lugo. “Venire sul territorio - conclude Valentini - è fondamentale, per sentire quali sono i problemi, per sapere se la direzione verso la quale ci muoviamo è corretta e aiutarci ad aggiustare il tiro dove è necessario”.