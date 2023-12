A Cesena ed in tanti altri comuni Babbo Natale arriverà col quad per abbracciare i bambini e aiutare gli alluvionati

Il gruppo degli esploratori in Quad si mobilita per il Natale con tante iniziative che avranno ancora una volta lo scopo di divertirsi assieme e di raccogliere fondi per gli alluvionati. “Natale con Quad” nasce sempre dalle iniziative del gruppo capitanato da Thomas Boschi che nel corso dell’alluvione aveva intensificato il proprio agire per raggiungere, con i potenti mezzi 4 ruote, le zone più impervie e portare aiuti e materiale necessario agli alluvionati. Babbo Natale durante queste feste si muoverà spesso col suo Quad.

«Ci muoveremo per degli eventi natalizi soprattutto rivolti ad associazioni e bambini. È quattro anni che portiamo in giro Babbo Natale in Quad. Ma quest’anno tutto sarà più orientato ad opere benefiche legate all’alluvione di maggio. Offerte che saranno devolute tramite la protezione civile».

Il calendario, ancora in via di completamento, prevede un primo appuntamento il 19 dicembre presso l’asilo “Il cucciolo” di Santa Maria Nuova con uno spettacolo degli elfi e di babbo natale a partire dalle ore 10.

Il 22 dicembre all’interno di una sede associativa arriverà il Babbo Natale in quad (qui il programma e gli orari sono ancora in via di definizione).

Il 23 dicembre alle 17 i quaddisti saranno ai giardini Savelli di Cesena con le associazioni cesenati, un mago, animatrici e Babbo Natale arriverà alle 16:45, puntuale col suo quad e ascolterà i pensieri dei bambini e i loro desideri per un mondo migliore, sul trono a lui dedicato.

Alla vigilia ci sarà la consegna dei regali ai bambini e alle famiglie che lo anno richiesto a partire dalle 16:30.

«Al di fuori di questi orari e giorni Babbo Natale in quad sfilerà comunque in molte piazze con tutti i suoi mezzi ed i suoi elfi e fate per ascoltate i pensieri dei bambini ed i loro desideri».