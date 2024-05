A Cesena dopo il nubifragio la paura è tornata anche tra le zone del centro che furono più alluvionate VIDEO

I danni del nubifragio e della maxi grandinata che ha attraversato Cesena nel cuore del pomeriggio di sabato, ieri sono stati in buona parte “cancellati” dalla bella giornata di sole e in contemporanea i fossati tornati a svuotarsi rapidamente come si erano riempiti.

A non scomparire del tutto è stata però la paura per molte persone: con l’acqua che si è affacciata ad allagare anche zone del centro che erano state tra le più colpite nell’alluvione del 16 maggio 2023.

Del centinaio di interventi di soccorso in provincia eseguiti dalle 15 di domenica a tarda serata dai vigili del fuoco, una trentina si sono concentrati sull’area di Cesena città. Estreme periferie e comuni del comprensorio non sono stati sfiorati dalla pioggia e dalla grandinata. Le nuvole si sono mosse da Forlì verso Cesena quasi come se avessero seguito il tracciato della via Emilia, almeno fino all’arrivo a Cesena dove la quantità di precipitazione non è stata ufficialmente computabile. I pluviometri delle centraline Arpae cittadine non erano in funzione mentre quelli più vicini a Cesena centro si trovavano in zone come Roversano (30 i millimetri rilevati) meno investite dalla perturbazione.

Le squadre del 115 si sono impegnate prevalentemente per alberature cadute: alcune anche addosso alle auto in sosta, altre in aree dove non c’erano persone o cose da colpire.

I maggiori allagamenti sulle strade si sono verificati in alcuni punti della Secante, con vetture rimaste anche in panne, e nella zona tra S. Egidio e le Vigne dove l’acqua si è ritirata non appena i chiusini a temporale finito hanno ricominciato ad “accettare” liquido. Una pioggia torrenziale che ha creato problemi anche “dall’alto” in particolar modo tra il quartiere Cervese e il Dismano. Con a Pievesestina infiltrazioni copiose dai tetti che hanno interessato anche lo stabilimento Apofruit piuttosto che una parte della Fiera. Ma con acqua a terra che era molto presente anche ancora ieri al Centro Coming, ad esempio all’interno del supermercato Arca.

Gli uomini del 115 si sono dovuti impegnare anche per allagamenti di scantinati. E una delle zone dove è stato chiesto il loro aiuto è stata la via Ex Tiro a Segno, in pieno Oltresavio e nel cuore di quella che è stata la zona più alluvionata durante la sciagura di acqua e fango che si è abbattuta su Cesena nel maggio di un anno fa.

Qui l’acqua che non veniva inglobata dalle fognature si è riversata prevalentemente in cantine e garage dove si è reso necessario l’uso di idrovore per liberare gli ambienti.

Laddove le parti sotto il livello della strada sono occupate da qualcosa di diverso rispetto a rimesse e cantine, i danni sono stati i medesimi dei giorni dell’alluvione: come avvenuto per una famiglia che vive in via Metastasio tra S. Egidio e le Vigne.