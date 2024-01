A Calisese di Cesena raccolte 360 firme per avere 5 nuove telecamere anti ladro

Poco meno di 400 firme raccolte in poco più di un mese. Per chiedere al Comune di installare almeno 5 telecamere di sicurezza cittadina; che possano fungere da deterrente ai malintenzionati ed aiutare ad identificarli quando si mettono in azione per poi riuscire a scappare. A protocollare la richiesta in queste ore in Comune, con una missiva indirizzata al sindaco Enzo Lattuca, al dirigente ai lavori pubblici Andrea Montanari e per conoscenza all’assessorato di Luca Ferrini, sono stati numerosissimi cittadini di Calisese. Che da prima di Natale sono stati calati dentro una spirale di furti in abitazioni ed aziende che ha coinvolto da vicinissimo tutta la frazione. I fogli per poter aderire alla richiesta di aiuto lanciata al Comune erano a disposizione al Penny’s bar di Calisese: e in poco tempo si è arrivati a quota 360 firme. Sono state ritenute sufficienti per far capire quanto il tema sicurezza sia sentito all’interno della frazione.

Calisese nelle ultime settimane e a fine dell’anno scorso è stata più volte “sotto attacco” da parte dei ladri. Ciclicamente da inizio dicembre i topi d’appartamento sono tornati ad agire in zona. La frazione è abbastanza al di fuori dei circuiti di traffico: per cui di notte quando la gente riposa o anche in determinati orari del tardo pomeriggio quando ancora la maggior parte dei residenti deve rientrare dal lavoro, le strade sono spesso poco frequentate. E i ladri si muovono agilmente, in auto e a piedi, per scegliere appartamenti da assaltare. Dinamiche simili negli ultimi tempi hanno coinvolto da vicino anche le frazioni del quartiere Ravennate, soprattutto Ronta e San Martino in Fiume.

«Dati i recenti e frequenti episodi di delinquenza urbana con effrazione e furti in abitazione private - è stato scritto nella lettera di accompagnamento delle firme depositate - i residenti nella frazione di Calisese chiedono agli enti competenti di valutare l’installazione in tempi brevi di telecamere di video-controllo e/o quant’altro appropriato per garantire la sicurezza degli abitanti stanchi e avviliti dai continui, quasi giornalieri furti alle proprie abitazioni».

La lettera spiega che anche le forze dell’ordine intervenute negli episodi di furto abbiano lamentato l’assenza delle telecamere in questa zona, un strumento che invece si rileva utilissimo sia come deterrente che come strumento di indagine post colpi.

«Pertanto a parere dei sottofirmatari tali dispostivi nel numero di 5 dovrebbero essere installati all’altezza dei 5 incroci più importanti della frazione dove convogliano le vie di transito principali».

Alle firme e alla richiesta d’aiuto al Comune stata allegata anche una mappa. Che individua i punti cardine di Calisese che potrebbero essere utile oggetto di video sorveglianza. Si tratta delle intersezioni tra la via Montiano e la via Enrico De Nicola, tra la via Montiano e la via Calisese, tra la via Montiano e la via Malanotte, tra la via Malanotte e via Primo Suzzi e tra via Primo Suzzi e via Cavecchia.