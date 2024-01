A Borello di Cesena torna in auge la vacanza di frazione

Per il decimo anno, centinaia di persone andranno in vacanza assieme grazie a un’incredibile esperienza che ha saputo mettere in piedi la Pro loco Borello Valle Savio, appoggiandosi all’agenzia viaggi “Obulacco”. Questa volta la meta scelta è il Gargano. Precisamente, Peschici, località turistica molto nota e apprezzata, dove i partecipanti a questo viaggio organizzato, che è diventato ormai un appuntamento tradizionale, non sono mai stati. L’appuntamento è dal 9 al 16 giugno. La quota “standard” di partecipazione per l’intero periodo è di 655 euro. Un buon prezzo per un trattamento all inclusive con pensione completa, sistemazione in camera doppia, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, tessera Club assicurazione medica e sul bagaglio. In pratica, non sono compresi solo il costo del viaggio per raggiungere la struttura, che è il beach resort quattro stelle “Valtur Baia del Gusmay” (chi vorrà potrà arrivarci anche comodamente con pullman organizzati per l’occasione), ed eventuali escursioni, per esempio alle Isole Tremiti oppure in jeep nella foresta Umbra, che sono un’interessante novità e un valore aggiunto all’offerta. Ci sono poi condizioni speciali per chi ha figli, che rendono questo format particolarmente adatto alle famiglie. Per esempio, c’è la gratuità per i bimbi fino a 3 anni non compiuti e dai 3 ai 12 anni si paga solo 165 euro (215, invece, per la fascia d’età 12-18) per aggiungere il terzo letto in camera coi genitori.

Michela Soncini, diventata ormai una specialista nell’organizzazione di queste vacanze targate Pro loco Borello ma possibili solo col supporto professionale dell’agenzia viaggi “Obulacco” di Sarsina, spiega che Piero e Morena, proprietari di quell’attività, sono «persone diventate ormai di famiglia, che anno dopo anno forniscono un servizio di grande qualità». A testimoniarlo è, prima di tutto, il numero di partecipanti, sorprendentemente alto per una realtà territoriale piccola come Borello e dintorni. Ma va detto che i partecipanti sono residenti in un bacino più ampio. L’anno passato sono stati ben 280 i vacanzieri che hanno preso parte alla vacanza organizzata in Sardegna. E nell’era pre-Covid si era arrivati addirittura a quota 626, nel 2016.

Le iscrizioni per la vacanza del 9-16 giugno in Puglia sono già aperte e lo resteranno fino al 24 gennaio. Per informazioni, 339-7883509 (Pro loco Borello) o 0547-698082 (”Obulacco Viaggi”).