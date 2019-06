Cesena, venti truffe ad anziani ogni mese. Ecco un vademecum

Una ventina di truffe in media al mese agli anziani nel nostro territorio, fenomeno purtroppo in crescita. Il dato è stato comunicato da Fabio Di Benedetto, comandante della Compagnia dei carabinieri di Cesena tra i relatori del primo di un trittico di seminari promossi da 50&Più, l'associazione over 50 Confcommercio di Forlì-Cesena che tutela i commercianti pensionati, Confcommercio cesenate e Idea Comunicazione progetto di Barbara Riva, sociologa ed esperta sui temi della sicurezza e legalità. Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, ha aperto gli interventi rimarcando la centralità della questione sicurezza in tutte le sue sfacettature, anche quella delle truffe e dei raggiri a carico degli anziani; Roberto Vignatelli, presidente 50&Più Caaf ha illustrato il progetto del mese dedicato alla sicurezza degli anziani che riprenderà a settembre e Rosario Iaria, consigliere Fenacom territoriale, ha tratto le conclusioni.Il fulcro dell'evento è stata la comunicazione del comandante dei Carabinieri Di Benedetto, molto apprezzata, esaustiva e anche brillante, che ha invitato alla massima cautela e all'accortezza come prima forme prevenzione e ha inventariato le forme di truffa più diffuse. Una che pare andare per la maggiore è la telefonata a casa dell'anziana/o anziano di turno per informare che il figlio ha provocato un incidente e si trova in stato di fermo in caserma e bisogna pagare mille euro per farlo uscire, con falso avvocato che si presenta a domicilio a ritirare il danaro. Un'altra truffa verificatasi ad esempio a Macerone e Borello vede gli autori presentarsi a casa (mai far entrare in casa sconosciuti!) dicendo che le banconote della pensione ritirata il giorno stesso erano di una partita falsa e chiedendo la consegna per il cambio con quelle giuste.

Una terza: finti tecnici di Hera si presentano per interventi a domicilio e chiedono che banconote e oro, che potrebbero essere danneggiati da un prodotto da utilizzare, vengano messi n frigo. Ma il campionario è ben più vasto.Il comandante dei carabinieri ha raccomandato all'auditorio di ricorrere all'accredito della pensione evitando il prelievo dei contanti e i suoi collaboratori hanno distribuito un prezioso vademecum sui comportamenti da adottare per non cadere nella rete degli truffatori, con le indicazioni necessarie per denunciare questi eventi criminosi, anche tramite il 112, alle forze dell'ordine.“Il progetto del mese di prevenzione proseguirà a settembre – hanno informato l'esperta Barbara Riva che ha tratteggiato anche una interessante analisi del profilo psicologico dei truffati e il presidente 50& Più Vignatelli-. Il secondo seminario sarà dedicato alla distrazioni pericolose per gli utenti della strada, il terzo a come muoversi nel traffico urbano, sempre più caotico e complesso, con suggerimenti ai nonni su come spiegare ai nipotini le regole della strada".