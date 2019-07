Cesena, un maxi assegno in beneficenza con la Scarpinata solidale

CESENA. Con la Scarpinata solidale, ancora una volta vince la generosità. Si è svolta questa mattina nella Sala degli Specchi del Comune di Cesena, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, la cerimonia di consegna della somma raccolta nel mese di giugno grazie all’impegno degli atleti che hanno partecipato all’ormai tradizionale gara nella gara svoltasi in occasione della Podistica di San Giovanni e a cui quest’anno si sono affiancati per la prima volta i partecipanti della 5.30 Run di Cesena.

L’assegno gigante, dell’importo di 5250 euro, è stato consegnato all’Anffas di Cesena, come ulteriore sostegno alla realizzazione della "Fattoria dell'Ospitalità". Durante la cerimonia, il sindaco Enzo Lattuca ha ringraziato tutti i sostenitori dell’iniziativa, a cominciare dagli oltre 100 cesenati che hanno acquistato la maglietta e hanno partecipato alle corse.

Ma anche le Aziende ed Associazioni che hanno voluto sostenere l'iniziativa: Apofruit, Conad, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Andrea Cattoli, Cgil, Cisl, Uil, senza dimenticare il Gruppo Podistico dell’Endas Cesena, i Runners Solidali Cesena, e gli organi di informazione locale, media partner dell’iniziativa.