Cesena, in fila per le vacanze estive in Sardegna: 240 prenotati in due settimane con la Pro Loco di Borello

I meteorologi ripetono che stiamo per entrare nel periodo più freddo dell’inverno, ma a Borello si pensa già all’estate e si respira una gran voglia di sole e mare. A dirlo sono i numeri travolgenti delle prenotazioni alle ormai tradizionali vacanze organizzate dalla Pro Loco presieduta da Michela Soncini. Dopo lo stop forzato per il Covid e una timida ripartenza la scorsa estate in Salento, per la settimana dal 10 al 17 giugno prossimi è stata scelta per la prima volta la Sardegna. E nel giro di sole due settimane hanno già iniziato a pensare cosa infilare in valigia ben 240 persone. Ieri è stato tagliato il traguardo delle 100 camere occupate.



Sono numeri incredibili, se si tiene conto che l’organizzatrice non è una tour operator professionista, ma una semplice cittadina: ci mette grande impegno e passione e ha maturato una grande esperienza, ma il suo lavoro non è vendere viaggi ma frutta e verdura. Anche se tiene a precisare che per la buona riuscita dell’iniziativa, di cui si occupa da una decina di anni fa, si è sempre rivelato «fondamentale il supporto dell’agenzia viaggi “Obulacco” di Montepetra, e in particolare di Piero e Morena, che ormai fanno parte della grande famiglia della Pro loco di Borello». A ogni modo, questa serie di vacanze meriterebbe di entrare in un manuale non solo di marketing turistico, ma anche di sociologia, perché fa impressione, estate dopo estate, vedere la località di Borello svuotarsi improvvisamente di abitanti, tutti pronti a condividere la stessa vacanza. Michela Soncini aggiunge però con un pizzico di orgoglio che «molti sono borellesi, ma tanti arrivano anche da Sarsina, Mercato Saraceno, Cesena, Cesenatico, Ravenna». Qualche anno fa, quando si centrò il record, in occasione di un soggiorno in Calabria, si mossero con la Pro Loco addirittura 604 persone. Fare ancora meglio è forse impossibile, ma di questo passo la trasferta di giugno a Budoni, località nella parte nord-est della Sardegna, promette di essere tra le più partecipate di sempre. Per prenotarsi al numero 339-7883509 c’è tempo fino a metà febbraio.



La quota per il soggiorno è di 580 euro a persona. Sono escluse l’assicurazione obbligatoria (35 euro) e le spese di viaggio per raggiungere la struttura a quattro stelle scelta, il Club Calafiorita, autonomamente o in pullman più traghetto. Nel costo sono invece compresi il trattamento a pensione completa e open bar e servizio spiaggia con ombrelloni e lettini.

La presidente della Pro Loco sottolinea che «si è prestata un’attenzione speciale alle famiglie, e infatti per ogni bimbo e ragazzo fino a 16 anni in un terzo letto in stanza coi genitori il prezzo è di soli 150-155 euro in più e per un altro figlio o figlia, sempre under 16, il supplemento per il quarto letto è di 340 euro».